Università, come prevenire l’epidemie: docenti e ricercatori riuniti a Napoli

È possibile prevedere le epidemie? Ed è possibile mettere in campo strategie per gestirle e per valutarne l’impatto sulla società? Il 18 e 19 maggio a Napoli, presso il Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi, si discute di un tema non solo di profondo interesse scientifico ma anche di grande rilevanza sociale e stringente attualità: la previsione delle epidemie, le strategie per gestirle, la valutazione dell’impatto sulla società.

Il Convegno “Modellistica Socio-Epidemiologica”, organizzato dall’omonimo gruppo dell’Unione Matematica Italiana e co-promosso dalle Università di Napoli Federico II, Trento, Udine e dall’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, riunisce docenti e ricercatori per un confronto sugli sviluppi più recenti dei modelli matematici nel campo socio-epidemiologico, come quelli elaborati per comprendere l’evoluzione e il controllo della pandemia di COVID-19.

I partecipanti, provenienti da diverse aree di ricerca, condividono le loro competenze e la loro esperienza per fornire indicazioni sia teoriche, attraverso la costruzione di nuovi modelli rigorosi e di nuove tecniche per elaborarli, sia applicative basate sui dati reali, per predire e controllare, in senso più ampio, la diffusione di tutti quei fenomeni potenzialmente dannosi per la salute e il benessere sociale.