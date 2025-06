Università, conservatorio di Benevento: laurea honoris causa a Renzo Arbore

Il conservatorio “Nicola Sala” di Benevento ha conferito oggi a Renzo Arbore la laurea accademica honoris causa di secondo livello in “Popular Music – indirizzo Songwriting (Pop/Rock)”. La motivazione: “In riconoscimento degli straordinari meriti artistici e culturali maturati in oltre sei decenni di attività e per l’eccezionale contributo offerto allo sviluppo, alla valorizzazione e alla diffusione della musica popolare d’autore italiana”. A consegnare la laurea, nel Teatro comunale, è stato il presidente del conservatorio, Giuseppe Ilario, presente il sindaco Clemente Mastella. Sul palco si sono esibiti alcuni musicisti dell’Orchestra italiana, fondata e guidata per un trentennio da Arbore. “Un riconoscimento che meritiamo, io e l’Orchestra italiana, dopo trent’anni di lavoro. Queste canzoni non le cantava più nessuno, nemmeno gli artisti napoletani. Purtroppo il successo alla radio e in tv del sottoscritto forse ha fatto sì che l’Orchestra italiana non avesse il riconoscimento che le spettava. Siamo andati in tutta Italia e in tutto il mondo a portare la musica napoletana. Ovunque, tranne a Reykjavik, perché non ci piaceva il nome”, ha detto sorridendo Arbore ai cronisti.