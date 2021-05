Università, contributi fino a 1 milione di euro per formare i futuri giornalisti europei

Fino a un milione di euro a università o istituzioni per la formazione dei futuri giornalisti europei. E’ il nuovo bando lanciato oggi dalla Commissione, che intende finanziare un corso di giornalismo incentrato sull’Unione europea e la politica di coesione. Per la commissaria Ue Elisa Ferreira, questa iniziativa consentira’ ai futuri giornalisti di “comprendere meglio come l’Ue sostiene lo sviluppo delle loro regioni e citta’”. Le proposte possono essere presentate da tutte le istituzioni degli Stati membri che ufficialmente insegnano giornalismo a livello universitario o post-laurea. Il termine per la presentazione delle domande e’ il 24 agosto 2021.