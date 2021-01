Università, dal Campus Biomedico nuovo bando per giovani ricercatori: in palio 50mila euro

Si chiama “University Strategic Project – Young Researcher Scientific Indipendence” il nuovo bando destinato ai giovani ricercatori ideato e promosso dall’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma per incentivare l’iniziativa dei giovani ricercatori scientifici. Mentre si attende che il Recovery plan possa dare un sostanzioso contributo al settore della formazione e della ricerca universitaria, a puntare sul talento dei piu’ giovani e’ anche l’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, da sempre impegnato nel promuovere la cultura della ricerca nei diversi ambiti del sapere scientifico e nelle loro intersezioni: dalla medicina all’innovazione tecnologica in ambito ingegneristico, fino alle nuove sfide ambientali date dai cambiamenti climatici e le sue ripercussioni sull’uomo. Il bando, interamente finanziato dall’Ateneo, mette a disposizione due premi da circa 25mila euro ciascuno per un anno. La somma potra’ essere usata dal ricercatore per dare forma compiuta al proprio progetto. “Il BANDO si inquadra in un piu’ ampio contesto di iniziative dell’Universita’ messe in atto per premiare il merito e supportare l’eccellenza ed e’ rivolto a dottorandi, specializzandi e postdoc provenienti da qualsiasi universita’ italiana ed estera. L’argomento del progetto puo’ riguardare uno qualsiasi dei temi di interesse dell’Ateneo- spiega il prof. Giovanni Di Pino, responsabile del tavolo di lavoro voluto dal Rettore per la promozione dei giovani ricercatori- Inoltre, la ricerca dovra’ essere svolta all’interno dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma e l’Unita’ di Ricerca ospitante potra’ aggiungere fino a un massimo del 50% del premio”.