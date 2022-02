Università, dalla Fondazione Italia-Usa 200 borse di studio Next Generation

La Fondazione Italia Usa ha pubblicato il bando che offre 200 borse di studio Next Generation per il suo nuovo master online “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di aiutare concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi. Il master è diretto dall’ex ministro dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Stefania Giannini, con la partecipazione di numerosi docenti di prestigio internazionale, ed opera all’interno del programma accademico delle Nazioni Unite, Unai – United Nations Academic Impact del quale la Fondazione Italia Usa fa parte. Il master unisce l’ insegnamento di competenze specialistiche affiancandolo alla formazione di un pensiero globale internazionale. Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia Usa nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite Unai.