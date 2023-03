Università della Campania, ecco la cattedra sulle regole del calcio

Lunedì 6 marzo alle 11 ci saranno i massimi vertici del calcio italiano, insieme con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio“. L’insegnamento nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. La lezione inaugurale della nuova cattedra dell’ateneo campano sarà costituita da un importante seminario di studi dedicato al “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”. L’incontro, finalizzato a delineare i confini generali del tema nel quadro dei rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento generale, prevede la partecipazione di importanti personalità:

– Giovanni Francesco Nicoletti, rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

– Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;

– Andreana Esposito, presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici;

– Gennaro Terracciano, pro rettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”:

– Gabriele Gravina, presidente della Figc;

– Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio di Serie A;

– Francesco Cardarelli, professore ordinario di Diritto pubblico all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”;

– Gennaro Carillo, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università Suor Orsola Benincasa.