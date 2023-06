Università, Dottorato in Heritage Science: 85 posti coperti da borsa di studio

L’Università Sapienza di Roma ha pubblicato il bando di concorso di ammissione al dottorato di ricerca di interesse nazionale in Heritage Science. Il dottorato in Heritage Science (PhD-HS) ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di ricercatori e professionisti operanti nel settore del patrimonio culturale, in grado di collaborare e competere nei contesti delle più prestigiose iniziative europee e internazionali. Il percorso accademico si articola in 11 curricula interdisciplinari: dall’archeologia all’intelligenza artificiale, dalla storia dell’arte alla fisica applicata allo studio della materia, dalla museologia alle scienze ambientali. Il PhD-HS vede il coinvolgimento del Ministero della Cultura tramite il coordinamento della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. Il dottorato prevede anche un periodo di studio e ricerca in imprese, pubbliche amministrazioni o centri di ricerca, inclusi gli Istituti centrali e periferici del MiC da un minimo di sei a un massimo di dodici mesi. Sono previsti 85 posti coperti da borse di studio: l’ICR – Istituto Centrale per il Restauro ne finanzia tre nell’ambito dei materiali avanzati ed innovativi per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Sono ammessi al concorso coloro che, entro il 31 ottobre 2023, abbiano conseguito la laurea magistrale/specialistica (o di vecchio ordinamento) oppure un titolo estero equivalente. Il dottorato prevede la possibilità, per coloro i quali fossero in attesa di conseguire la laurea entro il 31 ottobre 2023, di perfezionare l’immatricolazione non appena conseguito il titolo richiesto. Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate entro le ore 14:00 (ora locale) del 20 luglio 2023.