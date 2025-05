Università e lavoro, torna Federico II Job Fair. Obiettivo: far incontrare studenti e aziende

Torna Federico II Job Fair, la manifestazione nata per avvicinare l’università e il mondo del lavoro con l’obiettivo di far incontrare gli studenti e le aziende. L’appuntamento è giovedì 29 maggio, dalla 9, nelle sede di Monte Sant’Angelo dell’Ateneo Federico II. Oltre 100 le aziende nazionali e internazionali pronte a scoprire i talenti federiciani. Obiettivo è tagliare nuovamente il traguardo dei 10.000 colloqui one to one, registrati nel 2024, e raggiungere quota 30.000 attraverso le diverse iniziative destinate al placement messe in campo dall’Università nel corso di tutto l’anno accademico. Ad aprire la giornata sarà la prorettrice della Federico II, Angela Zampella. L’evento è dedicato a tutte le Scuole e a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Il format è pensato per massimizzare le opportunità di incontro: l’intera giornata è dedicata al matching tra federiciani e aziende attraverso una piattaforma digitale dedicata. Qui i candidati selezionano le realtà aziendali di loro interesse, mentre le imprese, dopo aver visionato i curricula, programmano i colloqui invitando direttamente gli studenti. “Il Federico II Job Fair – si legge in una nota dell’Università – costituisce una vera occasione di lavoro ed è strutturato su due aree distinte: una zona dedicata ai colloqui programmati tra imprese e studenti e un’area espositiva con gli stand aziendali dove tutti possono raccogliere informazioni e stabilire contatti”. “È emozionante constatare come un progetto che solo ieri appariva come una sfida ambiziosa si sia trasformato oggi in una realtà solida e affermata, capace di creare opportunità tangibili per le nostre studentesse e i nostri studenti – dichiara la prorettrice, Angela Zampella -. Federico II Job Fair rappresenta un evento che produce concrete possibilità lavorative. Ritengo che l’obiettivo dell’integrazione tra mondo universitario e settore professionale debba porre al centro la generazione futura. Il valore di questa iniziativa non si valuta esclusivamente attraverso i dati numerici, ma attraverso i percorsi dei giovani che, proprio grazie a questo evento, hanno ottenuto un impiego e oggi ritornano in veste di selezionatori, posizionandosi dal lato opposto della scrivania per individuare e scegliere i nuovi talenti federiciani”. La partecipazione è aperta a tutti ed è possibile inviare le candidature fino alla mattina della manifestazione, accedendo alla pagina Federico II Job Fair presente nella sezione placement del sito di orientamento dell’Ateneo (www.orientamento.unina.it) e registrarsi.