Università, enogastronomia: borse di studio per il nuovo corso alla Parthenope

Con la decisione di mettere a disposizione due borse di studio per gli studenti si conclude la manifestazione ‘I cibi raccontano’.

L’evento nazionale aperto alla cittadinanza, promosso da Grandichef.com con Francesco De Rosa e Università Parthenope, ha portato a Villa Doria d’Angri per due giorni professori, chef stellati, cuochi gourmet ed imprenditori che si sono confrontati con gli studenti degli istituti alberghieri della Campania sulle eccellenze agroalimentari e i corretti stili di vita e sul mondo delle imprese del food & beverage italiano.

Sono stati stesso gli imprenditori presenti che hanno deciso di sovvenzionare due borse di studio per gli studenti che decideranno di intraprendere il percorso di studi in Amministrazione Finanza e Controllo – food, art and fashion’, nuovo corso attivato presso l’Ateneo campano e destinato a rappresentare una grande novità nel settore della gestione economica di imprese enogastronomiche.

Gli Chef hanno regalato momenti particolari con dei live cooking realizzati sulle terrazze di Villa Doria, preparando ognuno un proprio piatto. Tanti i nomi di rilievo che hanno partecipato all’evento, tra di essi Maurizio Marinella, Lino Scarallo, Armando Sposito, Alberto Zampino, Livia e Alfonso Iaccarino e nei live cooking diretti da Alfonso Crisci, tra gli altri gli chef stellati Giuseppe Aversa e Giuseppe Stanzione.

L’iniziativa rientra tra le attività di terza missione e di valorizzazione della storica Villa Doria che l’Università Parthenope porta avanti da anni.