Università, Federica Web Learning: il modello Sanità diventa un corso multimediale

L’avventura del Rione Sanita’ approda in cattedra e diventa dal 27 maggio un MOOC (Massive Online Open Course), un vero e proprio corso universitario multimediale su piattaforma digitale, ad accesso gratuito. Il MOOC e’ integrato con due documentari: Il Sistema Sanita’ – Le pietre scartate e Le Catacombe di Napoli. Il progetto di ricerca nasce dalla collaborazione fra Fondazione di Comunita’ San Gennaro, Sky Arte e Federica web Learning (Federica.eu), il Centro per la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Universita’ di Napoli Federico II. Il percorso didattico propone cinque grandi temi/materie, Archeologia, Storia, Architettura, Economia e Filosofia e racconta ‘Il modello Sanita”, ovvero l’esperienza sociale ed imprenditoriale del Rione Sanita’ che, grazie all’uso generativo e non finanziario del suo patrimonio storico e artistico, in particolare del suo piu’ importante bene comune, le Catacombe di Napoli, ha saputo rigenerare radicalmente un territorio immerso nell’isolamento sin dalla costruzione, nel secondo decennio dell’Ottocento, di un ponte voluto da Gioacchino Murat. Un’esperienza, concepita e realizzata dalla Paranza, una piccola cooperativa sociale fondata da giovani della Sanita’. Tra i protagonisti del percorso didattico: Luca Arcari, Nicola Flora, Giovanni Multari, Gioconda Cafiero, Alessandro Cavalli, Alfredo Buccaro, Susi Galeone, Enzo Porzio e Don Antonio Loffredo, il parroco che 12 anni fa ha innescato questo meccanismo virtuoso.. Del corso fanno parte anche i contenuti di due progetti editoriali a firma Edizioni San Gennaro: Catacombe di San Gennaro: guida storico artistica (di A. Petrella, A.Pezzillo e A. Della Corte) e Cultura e Sociale muovono il Sud. Il modello Catacombe di Napoli, un un’opera in tre volumi curata da Stefano Consiglio, Nicola Flora e Francesco Izzo.