Federico II, 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli: al via le giornate di studio

Si inaugurano alla Federico II le Giornate di studio internazionali in occasione dei 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli.

Domani, martedì 28 febbraio 2023, alle 9, nell’Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nella sede di Palazzo Gravina, in via Monteoliveto, 3, prenderà il via la manifestazione “Luigi Vanvitelli: il linguaggio e la tecnica”.

Promossa insieme al Centro interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e ambientali e per la Progettazione urbana (BAP) e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea (CIRICE), entrambi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme alla Provincia Napoletana della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli-Casa dei Vergini, l’iniziativa, è curata da Alfredo Buccaro, Alessandro Castagnaro, Andrea Maglio e Fabio Mangone.

A dare inizio ai lavori saranno i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Tiziana Maffei, Direttrice della Reggia di Caserta, Michelangelo Russo, Direttore del DiARC, Fabio Mangone, Coordinatore DiARC, Andrea Maglio, Direttore BAP, Alfredo Buccaro, Responsabile Progetti CIRICE, e Alessandro Castagnaro, Delegato Università degli Studi di Napoli Federico II per le Celebrazioni Vanvitelliane, Governatore Rotary Distretto 2101.

L’appuntamento rientra nelle iniziative organizzate dalla Reggia di Caserta con il coinvolgimento degli Atenei della Campania e di diverse associazioni, tra cui il Rotary International.

Le Giornate di studio si svolgeranno presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nella sede di Palazzo Gravina, in via Monteoliveto, 3, il 28 febbraio e il 2 marzo (Sala della Biblioteca di Area Architettura), e la mattina del primo marzo presso il complesso monumentale dei Padri Vincenziani, in via dei Vergini 51. A seguire nel pomeriggio è prevista una visita organizzata all’edificio vanvitelliano della Reggia di Caserta.

La brichure

La locandina