Università Federico II, formazione digitale: la Scuola di Medicina sigla un accordo con Accurate srl

La Scuola di Medicina dell’Università Federico II di Napoli sigla un accordo con Accurate srl, società del gruppo Digit’Ed, eccellenza made in Italy con un’esperienza consolidata nel settore dello sviluppo tecnologico applicato per la formazione medica. L’intesa sarà presentata lunedì 26 giugno alle ore 11 nell’aula magna ‘G.Salvatore’, edificio 21, dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II. Alla presentazione parteciperanno la presidente della Scuola di Medicina dell’Ateneo federiciano, Maria Triassi, e l’amministratore delegato di Accurate srl, Patrizia Angelotti. L’intesa consentirà alla Scuola di Medicina della Federico II di utilizzare la piattaforma Digt’Ed per la digitalizzazione della formazione in simulazione con disponibilità di accesso al più grande repositary multimediale di procedure mediche con possibili corsi fruibili da remoto on demand. Nella stessa occasione sarà presentato anche il progetto della nuova sede del SimLab Unina che entro la fine del 2023 sarà attivo presso l’edificio 2 del polo ospedaliero universitario.