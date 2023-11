Università Federico II, Laurea magistrale Honoris Causa ad Andrea Bocelli: oggi la cerimonia

Oggi l’Università Federico II di Napoli conferisce la Laurea magistrale Honoris Causa in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali ad Andrea Bocelli. La cerimonia si svolge alle 11 nell’Aula Magna Storica della Federico II, in corso Umberto I, 40 e verrà trasmessa in diretta streaming. Introdurranno i meriti del tenore, gli interventi di Matteo Lorito, rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Vittorio Amato, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II. Terrà la Laudatio Paola De Vivo, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali. Seguirà la Lectio Magistralis di Andrea Bocelli e il conferimento della Laurea.