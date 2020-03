Università Federico II, Medicina estetica: via al master diretto da Francesco D’Andrea

Al Policlinico Federico II di Napoli parte la seconda edizione del Master di II livello di Medicina Estetica diretto da Francesco D’Andrea, quest’anno con tante novità: alcune lezioni saranno tenute da esperti della comunicazione – importante anche nelle discipline mediche – e la partecipazione di testimonial di eccezione che interverranno di volta in volta. Ma di cosa si occupa la Medicina Estetica nello specifico? Si tratta di una disciplina che si occupa della costruzione o ricostruzione dell’equilibrio psicofisico individuale e si rivolge a persone che desiderano migliorare la propria immagine attraverso la risoluzione dei propri inestetismi. Una disciplina che ha come obiettivo il miglioramento della qualità di vita ed è un settore della medicina in continua espansione, estremamente particolare, che affonda le radici in campi e aree talvolta molto distanti tra loro. «L’idea di istituire un Master di Medicina Estetica nasce dalla constatazione della carenza di specifiche figure professionali nel settore e dal diffuso interesse della collettività e della classe medico-scientifica nei riguardi di questa disciplina e dei suoi sviluppi farmacologici e tecnologici – dice Francesco D’Andrea, presidente Sicpre (Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica) – Il Master si propone dunque di realizzare, attraverso una didattica onnicomprensiva che vada oltre una specifica preparazione settoriale, una figura medica specifica che colmi il “vuoto professionale” oggi esistente nel settore, ma soprattutto serva a combattere il fenomeno dell’abusivismo di gente che si improvvisa e che va a scapito del cittadino che richiede queste prestazioni». Il Master mira all’apprendimento e all’approfondimento cognitivo e applicativo delle metodiche di medicina estetica per i laureati in Medicina e Chirurgia e specialisti in chirurgia plastica o altre discipline affini (dermatologia, maxillo-facciale, angiologia, geriatria, endocrinologia, farmacologia e altre). Gli obiettivi formativi rispondono alla domanda sempre crescente di alta formazione nel campo della Medicina Estetica da realizzare attraverso:

1) Il miglioramento delle conoscenze in Medicina Estetica preventiva e correttiva mediante il corretto uso delle materie prime, l’adeguata conoscenza dei principi attivi alla base delle diverse formulazioni cosmetologiche e l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche.

2) L’enfatizzazione dell’importanza di approccio multidisciplinare con la capacità di interazione tra gli specialisti di vari settori trattandosi di pazienti che intendono, attraverso la Medicina Estetica, di migliorare il proprio aspetto e quindi raggiungere un benessere psicofisico.

Il Master ha la durata di 2 anni e si articola in:

– Corsi preliminari finalizzati alla formazione di base

– Corsi specialistici con indirizzo analitico-strumentale, volti a fornire le competenze specifiche richieste dal profilo professionale.

Il percorso formativo comporta l’acquisizione di 60 crediti per un totale di 1.500 ore. Le attività formative costituiscono un unicum inscindibile e coordinato al fine della formazione della figura professionale del Medico Estetico. Sono previsti 10 moduli, nei quali si tratteranno argomenti organizzati in base a un criterio di propedeuticità. Ogni modulo prevede 30 ore di lezioni teoriche e 45 ore di attività pratica da svolgersi presso strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e/o strutture dell’SSN o private convenzionate, ritenute idonee dal Consiglio Scientifico. Prevista inoltre la partecipazione dei discenti alle attività pratiche ambulatoriali. Al completamento di ogni modulo verranno eseguite valutazioni che prevedono l’espletamento da parte dei partecipanti di test a risposta multipla. La didattica frontale si terrà presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, la didattica teorico-pratica si svolgerà invece per il 60% nelle strutture universitarie e il rimanente 40% presso strutture pubbliche o private convenzionate ritenute idonee dal Consiglio Scientifico del Master.