Università Federico II-Parco archeologico di Pompei: oggi la firma dell’accordo quadro

Si firma oggi nell’aula del Consiglio in via Mezzocannone l’Accordo quadro tra il Parco archeologico di Pompei e l’Università Federico II di Napoli, rappresentate dal direttore Gabriel Zuchtriegel e dal Rettore Matteo Lorito, presenti i responsabili scientifici dell’Accordo per l’ateneo federiciano: Vincenzo Morra, ordinario di Petrologia e petrografia del Dipartimento di Scienze della Terra, e Renata Picone, ordinario di restauro architettonico presso il Dipartimento di Architettura e direttrice della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio di Napoli.

L’Accordo quadro, si legge in una nota, si inquadra “all’interno della consolidata collaborazione tra le due istituzioni ed è finalizzato ad approfondire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio delle aree archeologiche vesuviane incluse nella competenza del Parco, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di restauro del patrimonio costruito e paesaggistico, di ampliamento e miglioramento della fruizione dei suoi siti. In tal senso l’Università degli Studi di Napoli Federico II svolge già da molti anni ricerche volte a sostenere le attività di tutela e valorizzazione del Parco, favorendo lo studio, la sperimentazione e l’applicazione dei risultati di ricerca anche in considerazione della complessità delle tematiche trattate che necessitano di un elevato grado di interdisciplinarità che un grande Ateneo pluridisciplinare, come la Federico II può garantire”.

In tale ottica l’accordo quadro è “la cornice istituzionale entro cui poter definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione”. La firma dell’accordo costituisce inoltre l’occasione per illustrare le ricerche multidisciplinari in corso tra il Parco archeologico di Pompei e l’Ateneo federiciano.

Alla professoressa Renata Picone tocca il compito di illustrare in qualità di responsabile scientifico, le ricerche in corso Pompei entro le mura. Il professor Stefano Mazzoleni è chiamato a illustrare l’avanzamento dei lavori relativi all’accordo tra Parco Archeologico di Pompei, il Centro Musa (Musei delle Scienze Agrarie) e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzato al progetto di valorizzazione e conservazione dei reperti lignei e della piroga provenienti dal sito di Longola. Il professor Andrea Prota illustrerà l’accordo tra il Parco archeologico di Pompei, il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura della Federico II e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Parthenope.