Università Federico II, per 8 studenti viaggio formativo in Cina

Otto studenti della Federico II intraprenderanno un viaggio straordinario in Cina per partecipare al programma Young Envoys Scholarship – YES. Il progetto, che coinvolge complessivamente 100 studenti provenienti da 22 atenei italiani, è nato durante il Forum della Cultura organizzato a Pechino in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha coinvolto anche rettori di università italiane e università cinesi.

Dal 22 al 31 marzo, i giovani che prendono parte a YES avranno l’opportunità di immergersi completamente nella cultura cinese attraverso un programma ricco e variegato. Il viaggio prevede visite a rinomate aziende cinesi e italiane operanti nel Paese, momenti di scambio con coetanei cinesi, esperienze di vita universitaria locale e partecipazione ad attività sportive e artistiche. Un’immersione totale che permetterà loro di esplorare sia la Cina moderna che quella tradizionale.

Il programma, coordinato dalla China Education Association for International Exchange (CEAIE), prevede un itinerario che toccherà diverse città. Gli studenti verranno inizialmente divisi in due gruppi: uno andrà nell’antica capitale Xi’an, l’altro nella metropoli di Chengdu. Il viaggio proseguirà con il ricongiungimento di tutti i partecipanti a Pechino.

“Il viaggio in Cina non sarà solo un’esperienza emozionante, ma per loro rappresenta soprattutto un’opportunità formativa di grande valore – ha sottolineato la prorettrice Angela Zampella, durante l’incontro con alcuni degli studenti selezionati -. E li aspettiamo al loro ritorno per condividere anche con gli altri studenti quello che avranno vissuto e appreso in questo viaggio di scambio culturale’.