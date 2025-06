Università Federico II, tecnologia quantistica: l’Academy forma 20 giovani

Si è svolta presso l’Università Federico II di Napoli, nel complesso di Monte Sant’Angelo, la cerimonia conclusiva della seconda edizione della Quantum Computing Academy, percorso nato nel 2022 dalla collaborazione tra il CeSMA, il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” e la startup QuantumNet, che ha ottenuto anche in questa edizione il patrocinio della Regione Campania. L’Academy ha formato gratuitamente 20 studenti, articolando 400 ore tra lezioni teoriche e project work svolti con le aziende partner Leonardo, QuantWare e NetCom Group. “Sono orgoglioso – ha spiegato Alfredo Troiano, amministratore di QuantumNet – di quanto questa piccola start-up stia facendo in un settore ancora appannaggio delle grandi aziende. In questa edizione abbiamo fornito un contributo in termini di docenza, con i moduli dedicati ai ‘linguaggi di sviluppo quantistico’ ed al ‘prompt Engineering'”. Durante la cerimonia Domenico Lanzo, CEO e Presidente di NetCom Group, ha sottolineato che l’esperienza “ha rappresentato un’opportunità unica per i partecipanti, che hanno potuto confrontarsi con una tecnologia destinata a trasformare profondamente il modo in cui affrontiamo problemi complessi. Nei prossimi 5-10 anni ci aspettiamo che il Quantum Computing possa esprimere appieno il proprio potenziale, anche dal punto di vista hardware, con un impatto significativo sul tessuto industriale e scientifico. Per questo – ha aggiunto Lanzo – abbiamo proposto lo sviluppo di un project work dedicato al tema delle Smart City, un contesto in cui le tecnologie quantistiche potranno offrire soluzioni innovative nella gestione dei sistemi urbani, dalla mobilità alla distribuzione energetica”. A tracciare il bilancio del progetto è stato anche Giovanni Acampora, Direttore Scientifico e Referente dell’Academy: “Questo percorso formativo, unico nel suo genere, sta formando le prime generazioni di programmatori quantistici italiani. Stiamo creando competenze che consentiranno al nostro Paese di essere in prima linea nella futura rivoluzione del calcolo quantistico. La dimostrazione è data dalla qualità dei progetti che i nostri studenti ha sviluppato con le aziende partner. Un ringraziamento particolare va ai nostri partner aziendali e alla Regione Campania che, con il suo patrocinio e il suo supporto, ha creduto fin dall’inizio in questa visione”.