Università, finanza ed assicurazioni: ecco i due nuovi Corsi di Laurea della Parthenope

L’università Parthenope presenta due nuovi corsi di Laurea, uno triennale in ‘Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni’ e l’altro magistrale in ‘Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie’.

Due corsi di Laurea dalle caratteristiche uniche in Campania e promossi nel corso dell’ ‘Insurance and Finance Day’, un incontro realizzato dal Disaq della Parthenope in collaborazione con l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iriss) e della società di brokeraggio assicurativo ’Insurance Gold Brokers Srl (Igb).

I due nuovi percorsi universitari nascono dalla volontà di ‘dare ai giovani quelle conoscenze e quella formazione nel campo assicurativo, fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro e che porteranno i futuri laureati a posizioni di prestigio in questo settore’ ha sottolineato la prof. Francesca Perla, tra i promotori dell’iniziativa.

Tra gli ospiti dell’incontro il dottor Paolo Bedoni, presidente della Società Cattolica di Assicurazione, al quale il rettore Alberto Carotenuto ha conferito un premio alla carriera ‘Per i significativi traguardi raggiunti in sostegno dello sviluppo economico, tecnologico e sociale del Paese, rappresentando un punto di riferimento per le future generazioni’. E’ stato proprio il dott. Bedoni a sottolineare come il raggiungimento di tali risultati sia stato frutto di impegno e sacrificio costanti ed a suggerire ai tanti ragazzi presenti in sala di ‘puntare ai propri sogni con tenacia, mettendo sempre al centro la professionalità e le esigenze del consumatore’.

Tante le personalità presenti in sala, da Giorgio Pietanesi di Fideuram – Sanpaolo Invest che ha puntato l’accento sull’importanza della professione di consulente finanziario che ‘apre importanti prospettive per gli studenti che si formeranno in questo settore’ ad Antonio Coviello del Cnr per il quale ‘l’Università Parthenope è stata lungimirante nel creare un partenariato con mondo della ricerca e imprese assicuratrici’. Sono in atto infatti le Convenzioni stipulate di recente con la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBaf), con l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iriss) e con l’Insurance Gold Brokers Srl (Igb) per creare un grande polo di formazione sul tema assicurativo con possibilità di stage per gli studenti.