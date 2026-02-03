Università, First Lego League Challenge: torna a Napoli la gara di Stem e Robotica

Competizione di Stem e robotica tra giovani studenti venerdì 6 febbraio a Napoli. Organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell‘Università degli Studi di Napoli Federico II si terrà a partire dalle 9:30 nelle aule in via Claudio 21. Si tratta della First Lego League Challenge che, per il secondo anno consecutivo, vedrà competere i ragazzi di 11 squadre provenienti da scuole della Campania e delle regioni limitrofe. Gli studenti si affronteranno in una serie di sfide Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) al comando di piccoli robot costruiti e programmati utilizzando set Motorizzati Lego.

Ogni squadra sarà chiamata a completare missioni legate alla scoperta del sottosuolo con particolare riferimento all’archeologia (tema dell’anno Unearthed™) su un tappeto da 114cm x 236 che riproduce un sito di scavo, tra reperti, rovine e rilievi geofisici. Le gare prevedono la competizione simultanea di due squadre, impegnate in una sfida della durata di due minuti e mezzo, durante la quale dovranno risolvere il maggior numero possibile di enigmi. Inoltre, le squadre presenteranno a giurie composte da volontari appartenenti al personale docente di tutta la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e non solo un progetto scientifico, illustrato anche da un mock-up, la cui operatività sarà mostrata nelle sfide robot game legate al tema, con particolare attenzione agli aspetti socio-economici e culturali. L’organizzazione della tappa partenopea è affidata a docenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base che ricopriranno i ruoli di arbitri e giudici di gara, coordinati dai docenti Laura Celentano, Alfonso William Mauro e Viviana Saitto. Il presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Andrea Prota, porterà i saluti per la manifestazione sottolineando l’importanza di queste iniziative verso le scuole primarie e secondarie del territorio. Oltre alla competizione, sono previste mostre dedicate di dimostratori e prototipi sui temi dell’Architettura, dell’Ingegneria e delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. La manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento del ministero dell’Istruzione e del Merito nel programma di valorizzazione delle eccellenze, ha lo scopo di favorire l’apprendimento delle Stem attraverso esperienze dirette di problem solving e anche di progettazione, usando i kit LEGO®. La competizione si svolge in oltre 100 paesi al mondo: è nata negli Usa nei primi anni del 2000, a seguito di un accordo tra Lego e National Instruments che ha fornito il linguaggio di programmazione a blocchi. Il referente italiano della First Lego League è la Scuola di Robotica di Genova.