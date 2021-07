Università, frequenza Collegi di merito: online il bando Inps per 597 borse di studio

È stato pubblicato il nuovo bando Inps che mette a disposizione dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici 597 borse di studio per la copertura parziale o totale delle rette dei 52 Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal ministero dell’Università e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM). Il bando, che scade il 10 agosto 2021, prevede, a seconda del reddito ISEE, contributi fino a un massimo di 12mila euro per il prossimo anno accademico. Queste borse di studio, che possono coprire fino a oltre il 90% delle spese complessive, saranno erogate agli studenti beneficiari anche negli anni successivi per tutta la durata del percorso accademico, previo mantenimento dei requisiti di merito previsti da bando. L’ottenimento della borsa di studio è subordinato al superamento da parte degli studenti dei concorsi di ammissione ai Collegi che valutano i meriti scolastici e le motivazioni degli allievi, indipendentemente dal reddito. Per fare domanda gli studenti non devono essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; devono essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda; non devono aver superato il 26esimo anno di età alla data di scadenza del bando; non devono essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari; non devono aver riportato condanne penali o non devono aver procedimenti penali in corso; non devono usufruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a 6mila euro complessivi, erogata dallo Stato o da altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’anno accademico 2021/2022 e non devono essere assegnatari di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell’Inps.