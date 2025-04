Università, frequenza di corsi in Italia: borse di studio per residenti all’estero

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di studio a favore dei cittadini stranieri residenti all’estero e dei cittadini italiani residenti all’estero (IRE) per l’anno accademico 2025-2026. Le borse sono disponibili solo per la frequenza di corsi accademici in Italia. Il bando e l’elenco dei Paesi e degli altri territori eleggibili sono disponibili al link: https://studyinitaly.esteri. it/ListaBandi. I candidati possono presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma “Study in Italy”. Le domande online devono pervenire entro il 16 maggio.