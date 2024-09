Università, gestione forestale sostenibile: PEFC lancia un bando per tesi di laurea

La gestione forestale sostenibile è un tema di fondamentale urgenza in un momento storico in cui le foreste possono giocare un ruolo determinante nel contrastare il cambiamento climatico. Proprio per sottolineare la rilevanza di questo argomento, in modo particolare per le nuove generazioni, PEFC Italia, ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, annuncia l’apertura di un bando volto a premiare le migliori tesi di laurea sui temi della pianificazione, gestione e certificazione forestale in Italia, con particolare attenzione proprio verso le sfide legate alla crisi climatica, alla tutela delle foreste e alla promozione delle filiere forestali.

Il premio si rivolge a neo laureati, studenti e studentesse residenti in Italia o non residenti ma con titolo di studio conseguito presso un Ateneo italiano, la cui tesi di laurea (a conclusione del corso di studi triennale, specialistico o magistrale) venga discussa tra il 1° luglio 2024 e il 15 luglio 2025. Le tesi presentate dovranno trattare la pianificazione forestale e le diverse tematiche a essa afferenti come: le filiere forestali; il conseguente ruolo delle imprese del legno e la relativa economia; la pianificazione della riduzione del rischio dei danni causati alle foreste da incendi e dissesto; la certificazione forestale, le buone pratiche dei territori e l’impegno di PEFC Italia; le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici grazie alle foreste; i servizi ecosistemici, i crediti di sostenibilità e il legame tra territori, sistemi economici e sociali; il verde urbano e gli investimenti pubblici e/o privati sulla forestazione; il ruolo delle istituzioni nelle filiere forestali; i prodotti certificati, gli acquisti “verdi”, l’economia civile, la ESG; l’economia circolare e la relazione con le foreste nella lotta contro i cambiamenti climatici; la certificazione di Catena di custodia e l’impegno delle aziende; le normative vigenti in Italia sulle foreste, la strategia forestale nazionale e la strategia forestale europea.

Saranno premiate le tesi di laurea in grado di affrontare con maggiore complessità e originalità uno o più ambiti tematici indicati dal bando, con particolare attenzione alla completezza e maturità scientifica dimostrate dai candidati negli elaborati. Tra i criteri utilizzati per la valutazione, saranno considerati come indicatori positivi l’interesse per il territorio e le aree rurali e forestali del Paese; il ruolo e l’importanza data alla certificazione PEFC; il collegamento con il Testo unico forestale e con la Strategia forestale nazionale; l’interesse, l’interazione e l’approfondimento rispetto alle tematiche trattate da PEFC all’interno della sua attività associativa; il coinvolgimento nella tesi di PEFC Italia, di aree forestali certificate e/o di imprese che hanno ottenuto la certificazione. PEFC Italia mette in palio 5 premi in denaro del valore di 500 euro ciascuno per le tesi che saranno selezionate dalla Commissione giudicatrice, composta da esperti del settore. Le tesi vincitrici verranno recensite e pubblicate sul sito internet di PEFC Italia, sui profili social di PEFC Italia e in altre iniziative di comunicazione promosse da PEFC Italia. Inoltre, i candidati avranno l’opportunità di presentare la propria ricerca in eventi dedicati e organizzati ad hoc, come incontri e webinar. PEFC si riserva la possibilità di individuare premi aggiuntivi, come riconoscimenti e menzioni speciali, e di comunicare tale decisione anche successivamente alla data fissata come termine ultimo per la presentazione dei materiali. I vincitori verranno premiati durante l’edizione 2025 del Premio Comunità Forestali.

Le candidature per partecipare al bando di PEFC Italia dovranno pervenire entro il 30 agosto 2025, corredate da domanda di partecipazione scaricabile da qui, copia del documento di identità e sintesi della tesi di una lunghezza non inferiore alle 3 cartelle editoriali (1.800 battute ciascuna cartella) e non superiore alle 6 cartelle. Le tesi di laurea devono essere inviate tramite posta PEC in formato pdf a pefc.italia@pec.it inserendo nell’oggetto “Candidatura premio tesi di laurea PEFC”.