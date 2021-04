Università Giustino Fortunato di Benevento, il 6 maggio si festeggia il 15° anniversario

Giovedì 6 maggio alle ore 11,30,l’Università Giustino Fortunato promuove un incontro con le autorità e la stampa in occasione del 15° anniversario del Dm 13 Aprile 2006 G.U. n°104 del 6/5/2006 con cui veniva istituito l’Ateneo Telematico. “In quindici anni di attività l’Università Giustino Fortunato ha ampliato i suoi orizzonti – ha dichiarato il Magnifico Rettore Giuseppe Acocella – dimostrandosi comunità di ricerca e di didattica vitale, e confermando anche nel periodo della pandemia che la telematica è un ausilio prezioso ed indispensabile per l’università del futuro”. “I corsi di laurea sono quasi una decina – ha aggiunto il Rettore – il numero degli studenti aumenta, e l’eta media degli immatricolati diminuisce”. L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna dell’UniFortunato in viale Raffaele Delcogliano, 12 a Benevento, sede principale da cui l’Ateneo Telematico si relaziona con tutto il territorio nazionale.