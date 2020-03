Università Giustino Fortunato, online esami e sedute di laurea

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, all’Università Telematica Giustino Fortunato anche esami e sedute di laurea si svolgono online, garantendo così il normale prosieguo del percorso universitario e di tutte le attività dei proprio iscritti. È la prima volta che in Italia è possibile svolgere queste prove in modalità telematica, grazie a una nota del ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, con la quale, considerata l’emergenza, sono state estese le attività che gli atenei possono svolgere a distanza. Finora, infatti, anche nelle università telematiche, le prove di profitto e le sedute di laurea si svolgevano solo in presenza e non online. Le attività didattiche – fanno sapere dall’ateneo – proseguono online senza interruzione e con un decreto del rettore Giuseppe Acocella è stato disposto che tutte le prove di esame dei corsi di studio, esami singoli, 24 cfu nonché esami di laurea, a partire dal 10 marzo 2020, si svolgono a distanza, attraverso l’utilizzo di strumenti di connessione audio-video, che consentano: la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento; lo svolgimento dell’esame in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale alla visione e all’ascolto della seduta da parte di terze persone; i dovuti adempimenti per la corretta verbalizzazione dell’esame. “La presente emergenza sanitaria – spiega Acocella – dalla quale tutti speriamo si esca al più presto ha consentito di riscoprire la bontà ed efficacia dello strumento telematico per le attività didattiche, le prove di esame, la qualità dell’insegnamento universitario”.