Università: Gros-Pietro (Intesa), ‘accordo con Pavia per leadership Paese’

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – L’accordo raggiunto con l’Università di Pavia “è la conferma di come Intesa Sanpaolo sia al fianco del mondo dell’università e della ricerca per la costruzione della prossima leadership del Paese, attraverso un dialogo intenso e continuo che avvicina formazione e lavoro, i due elementi di produzione e diffusione della ricchezza”. Lo ha detto il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro, durante la presentazione della partnership con l’Università di Pavia per undici nuove borse di studio triennali su temi strategici.