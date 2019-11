Università, il cardinale Sepe all’Active school jobs di Mcl: L’assenza del lavoro è la causa di tutti i mali

“L’assenza di lavoro è causa di tutti i mali” ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, in occasione della giornata conclusiva della terza edizione della Active school jobs, promossa dal Movimento cristiano lavoratori in collaborazione con l’Università Federico II. “Un ragazzo che non trova lavoro, come può pensare a sposarsi, avere una famiglia? – ha affermato – E si dà al ‘migliore offerente’, a chi gli dice: ‘Lavora per me, ti mantengo io e bene'”. “C’è allora il degrado di una società, di una comunità per mancanza del rispetto del lavoro – ha concluso – non è solo un fatto costituzionale, ma attiene anche alla sfera spirituale dell’uomo”.