Università, Lorito: Federico II ha scelto la strada della cauta ripresa delle attività in aula

“Stiamo seguendo l’andamento” dei contagi, “la Federico II ha scelto la strada della cauta ripresa delle attività in aula”. Lo ha detto Matteo Lorito, rettore dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, rispondendo a una domanda su una possibile terza ondata di Covid-19. “Le attività, come quelle di ricerca, non si sono mai fermate. Alla Federico II non abbiamo avuto focolai. Seguiamo l’andamento della pandemia, la terza ondata non è ancora confermata ma noi abbiamo i protocolli pronti”, ha aggiunto Lorito.