Università, Manfredi annuncia nuovo bando: 400 milioni per Aule e laboratori

“La prossima settimana uscirà un bando per 400 milioni per aule e laboratori: è un grande investimento per le infrastrutture per le università; dal 2008 non si avevano finanziamenti e questi fondi arriveranno ad oltre 700 milioni”. Ad annunciarlo è il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, a Radio Capital a Circo Massimo. “Attiveremo poi iniziative di semplificazione per ridurre i vincoli burocratici ed economici: in presenza di risorse certe, deve essere più semplice la chiamata diretta e l’assunzione di ricercatori. A volte le regole rappresentano una barriera più grande della mancanza di risorse”, aggiunge Manfredi.