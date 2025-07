Università, master in Diritto e Governance: borse di studio ad Atene per under 35

L’Organizzazione europea di diritto pubblico (EPLO), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), offre sei borse di studio complete per corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 2025-2026 presso la European Law and Governance School (ELGS) ad Atene (Grecia). Queste prestigiose borse di studio coprono l’intera retta universitaria e sono riservate, in via esclusiva, ai cittadini italiani o residenti in Italia che presentano domanda di ammissione ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale della durata di un anno: Master di Ricerca in Diritto e Governance Europea (MSt); LLM in diritto dell’UE; Master in Governance (MA). Possono presentare domanda: cittadini italiani o residenti in Italia con meno di 35 anni, con ottima conoscenza della lingua inglese e che abbiano conseguito una laurea triennale. I candidati devono compilare il modulo presente sul sito web dell’ELGS, dedicato al programma prescelto e indicare nella lettera di presentazione che stanno facendo richiesta per il programma di borse di studio MAECI. Scadenza del bando: 30 luglio.