Università, Mattarella arriva alla Sapienza. Cori pro-Gaza

Roma, 16 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma dove a breve prenderà il via la cerimonia di premiazione degli studenti più meritevoli per l’XI edizione della “Giornata del laureato”. Poco prima, sul retro del Rettorato gli studenti pro-Gaza, che hanno allestito sul posto delle tende, hanno contestato la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, urlato slogan come “Fuori la guerra dall’università”, “Palestina libera”, “Fino alla vittoria”.

All’arrivo di Mattarella gli studenti hanno cercato di catturare la sua attenzione tra le proteste, qualche urla e fischio, accendendo anche dei fumogeni.

Ieri sera, in una lettera aperta, gli studenti avevano chiesto un incontro al Capo dello Stato.