Università, Moda sostenibile, Diritto Sportivo e Galateo gli ultimi, innovativi, percorsi formativi

Le imprese cercano lavoratori, ma non li trovano: nel nostro Paese il cosiddetto “mismatch”, ossia il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, ha toccato un esagerato 41% (ultimi dati Bollettino Unioncamere-Anpal): nessuno può nascondere che siamo, “con tutte le scarpe”, in una vera e propria emergenza occupazionale. Se ogni giorno nuove startup nascono, settori di business crescono rapidamente e tecnologie innovative per l’industria vengono perfezionate, è evidente come a dover rispondere presente debbano essere in primis il mondo dell’alta formazione e quello delle scuole tecniche post-diploma.

Le Università e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) hanno infatti la responsabilità di formare i professionisti di domani in un momento storico di forse impercettibile ma profonda trasformazione del lavoro e dei mestieri. Nell’ottica di una crescente interdisciplinarità, e quindi integrazioni di saperi e materie all’interno dei percorsi educativi, sono moltissime le novità (tra corsi di laurea e Master) che caratterizzano le offerte formative degli Atenei italiani, molte delle quali caratterizzate da un alto tasso di specializzazione in specifici macrosettori, dalla sostenibilità allo sport, dalla farmacia agli eventi istituzionali fino al management dei beni strumentali.

Per questioni di spazi contingentati, se ne segnalano cinque in partenza nelle prossime settimane in vari Atenei italiani, a partire dalla prima edizione del Master in “Eco fashion design per la moda circolare e sostenibile” dell’Università di Firenze. Il percorso, in programma nella sede di Prato dal 3 febbraio al 22 settembre 2023 (deadline d’iscrizione 31 gennaio), formerà progettisti, tecnici e manager dei settori della moda e del tessile, fornendo loro gli strumenti per gestire tanto i cambiamenti in corso quanto le sfide poste dai paradigmi dell’economia circolare e della transizione digitale, oltre che dal Green Deal Europeo.

Cambiando macrosettore, all’Università Bicocca di Milano prenderà invece il via il prossimo 10 marzo il Master in “Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport” per gli “avvocati dello sport” che ambiscono, sull’onda lunga dei Mondiali di calcio di Qatar 2022 e in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a ricoprire incarichi istituzionali o nelle società e/o nelle federazioni sportive, organi di giustizia e collegi arbitrali, garantendo supporto alla figura dell’atleta e agli operatori del settore dello “sport business”.

Dall’entertainment alla salute: sull’onda lunga della pandemia, l’Università di Verona ha infatti ampliato la propria offerta formativa con un nuovo corso di laurea quinquennale, in partnership con l’Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, in “Scienze del farmaco e dei prodotti della salute” (al via nell’anno accademico 2023/24), dedicato alla formazione dei futuri farmacisti di comunità, ospedalieri e dei professionisti che operano nella ricerca e nell’industria, figure che hanno subìto importanti trasformazioni negli ultimi anni e di cui si avverte il fabbisogno in maniera pressante nelle comunità locali del Nord Italia.

Arrivando nella Capitale, grande ventata di innovazione è quella portata dal primo e unico Master in Europa in “Cerimoniale, galateo ed eventi istituzionali” de La Sapienza Università di Roma, all’interno del dipartimento “Saras – Storia, antropologia, arte, religione e spettacolo”, organizzato in partnership con l’Associazione nazionale cerimonialisti enti pubblici e con il sostegno dell’Accademia italiana buone maniere, galateo e costume (iscrizioni aperte fino al 16 gennaio). Tra le materie che saranno approfondite dai trenta iscritti, ci saranno anche le modalità di comportamento nelle sontuose cene a Buckingham Palace o nei pranzi al Quirinale, le precedenze e gli ingressi, l’araldica e l’abbigliamento istituzionale.

Infine, è ai blocchi di partenza a febbraio 2023 il primo Executive Program in “General management nella filiera dei beni strumentali”, di Confindustria, SBS — Scuola Beni Strumentali (l’ente di formazione di Acimac, Amaplast e Ucima) e SFC – Sistemi Formativi Confindustria, con la collaborazione della Liuc Business School di Castellanza e la Luiss Business School per formare manager e imprenditori, titolari di seconda generazione e figure deputate a sviluppi di carriera, capaci di contribuire al successo di imprese attive in settori ad alta tecnologia come quelli dei beni strumentali e sempre più orientate all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla digitalizzazione dei mercati.