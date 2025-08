Università, nuovi posti letto per studenti: stanziati dal Mur altri 168 milioni di euro 

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per lo stanziamento di ulteriori 168 milioni per ampliare l’offerta di posti letto dedicati agli studenti universitari. I fondi sono a valere sulla legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento del Mur, fino al 75% del costo totale, per la realizzazione di interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili per studentati.

9 progetti per 1.551 posti letto: 5 in Lombardia per 1.024 posti letto con un investimento di 112.502.762 euro; uno in Liguria per 40 posti letto finanziati con 5.074.486 euro; due nella Provincia autonoma di Trento con 31.721.723 euro per 315 posti letto e uno in Emilia-Romagna con 18.526.000 euro per 172 posti letto. "Investire nel diritto allo studio significa investire nel futuro del nostro Paese- commenta Bernini-. Questo ulteriore stanziamento rappresenta un passo concreto verso un sistema universitario sempre più inclusivo e accessibile. Offrire alloggi a costi sostenibili risponde a un'esigenza reale degli studenti e delle loro famiglie e conferma un impegno che il Ministero dell'Università ha sempre considerato una priorità assoluta", ha aggiunto. Le risorse finora destinate dal Mur, tramite il V bando della legge 338/2000 a partire da novembre 2023, per cofinanziare l'acquisto o la ristrutturazione di immobili per gli studenti, ammontano a oltre 800 milioni. Attualmente i posti letto totali finanziati sono 10.461. A queste risorse si aggiungono 1,2 miliardi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati all'housing universitario.