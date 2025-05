Università, nuovo laboratorio di nanotecnologie nella sede Unina a Fuorigrotta

Sarà inaugurato domani il nuovo laboratorio di nanotecnologie dell’Università Federico II di Napoli. La struttura, denominata ‘UniNano’, è stata realizzata nella sede di via Claudio presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’informazione. La cerimonia si terrà domani, giovedì 15 maggio, alle ore 10 nell’aula T2. Introdurranno la manifestazione i saluti del rettore dell’Ateneo Matteo Lorito e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Seguirà una conversazione su ‘Le prospettive di UniNano’. Al termine, dopo il taglio del nastro, sarà effettuata una visita al laboratorio.La nuova struttura è dotata di attrezzature ad alto contenuto tecnologico grazie alle quali sarà possibile realizzare processi in numerosi campi di applicazione, con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti quali la fotonica, la micro e la nano elettronica, le biotecnologie, i materiali avanzati, le nanotecnologie. UniNano supporterà e potenzierà le attività dei gruppi di ricerca dell’Ateneo federiciano, ma si candida ad essere anche punto di riferimento e di aggregazione per realizzare collaborazioni tra università, centri di ricerca, mondo dell’industria, mettendo a disposizione attrezzature, mezzi e il know how di alta tecnologia. Il laboratorio offrirà, inoltre, agli studenti che frequentano master e dottorati, uno spazio multidisciplinare unico nel suo genere che fornirà loro una formazione all’avanguardia. La nascita di UniNano è frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Fisica ‘E. Pancini’, il Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’informazione e il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici avanzati.