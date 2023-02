Università, opportunità per future ingegnere: via alle borse di studio “Girls@PoliMi”

In occasione della Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, il Politecnico di Milano lancia la nuova edizione di “Girls@Polimi – Borse per future ingegnere”.12 aziende, una fondazione, gli Alumni del Politecnico di Milano e lo stesso Ateneo hanno deciso di unire le forze per promuovere 25 borse di studio per un valore di 24.000 euro l’una (8.000 euro all’anno), destinate alle ragazze che vorranno scegliere di studiare Ingegneria al Politecnico di Milano, frequentando i corsi di ingegneria con una bassa presenza femminile: Aerospaziale, dell’Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale.Girls@Polimi si rivolge alle studentesse che stanno ancora frequentando il quarto e quinto anno delle Superiori e stanno pensando dove orientarsi; un’opportunità, quindi, per le aspiranti ingegnere, che hanno tempo fino al 20 luglio 2023 per la presentazione della domanda per l’anno accademico 2023-2024.