Università, Palermo dedica un’aula alla memoria della docente Miranda Cuffaro

Il 27 gennaio si è tenuta una giornata intensa e commovente in ricordo della prof.ssa Miranda Cuffaro, figura di riferimento per la statistica economica italiana e palermitana. La prof.ssa Cuffaro ha svolto la propria attività accademica presso l’Università degli Studi di Palermo a partire dal 1976, dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita con il massimo dei voti.

L’evento si è aperto con l’intitolazione dell’Aula 5 del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, un gesto simbolico che testimonia come la sua eredità continui a vivere negli spazi accademici e nella comunità scientifica dell’Ateneo palermitano.

All’evento sono intervenuti autorevoli rappresentanti del mondo accademico e istituzionale: il presidente dell’Istat, prof. Francesco Maria Chelli, la presidente della Cogis, prof.ssa Maria Francesca Cracolici, il presidente della Società Italiana di Statistica, prof. Marcello Chiodi, e il prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione dell’Università di Palermo, prof. Fabio Mazzola.

Oltre ai meriti scientifici, la prof.ssa Cuffaro è stata ricordata come una guida attenta e un mentore autentico, capace di trasmettere valori fondamentali quali l’onestà intellettuale, la trasparenza e il rigore, accompagnati da una profonda umanità. Questi principi hanno ispirato generazioni di studenti, colleghi e ricercatori, alimentando un senso di comunità e responsabilità che va oltre la dimensione accademica.

Nel suo percorso accademico è stata ricercatrice, professore associato dal 1992 e, dal 2002, la prima donna professore ordinario di Statistica Economica dell’Ateneo di Palermo; ha inoltre ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui quello di Direttrice di Dipartimento, Presidente di Comitato per la valutazione della ricerca, componente del Consiglio Scientifico di Ateneo e coordinatrice di corso di studio. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi contributi su riviste nazionali e internazionali ed è stata membro della Società Italiana di Statistica.

Durante la giornata, i due vincitori del Primo Premio “Miranda Cuffaro – Migliore Tesi di Dottorato in Statistica Economica”, con il contributo della famiglia e bandito dalla Società Italiana di Statistica, dott. Riccardo Serio e dott. Daniele Girolimetto, hanno presentato i loro lavori, sottolineando l’importanza di proseguire nella tradizione scientifica e metodologica che la prof.ssa Cuffaro ha contribuito a consolidare.

Il direttore del Dipartimento, prof. Marcantonio Ruisi, ha accolto i partecipanti mettendo in luce il valore umano e scientifico dell’eredità lasciata dalla prof.ssa Cuffaro, invitando tutti a far vivere quella memoria non solo nel ricordo, ma anche nell’impegno quotidiano.

L’intitolazione dell’aula e il premio associato rappresentano così non solo un riconoscimento alla carriera di una studiosa di grande rilievo, ma anche un messaggio chiaro per il futuro: il rigore scientifico deve camminare insieme a valori di umanità e integrità, fondamenti imprescindibili per la crescita della comunità accademica e scientifica.