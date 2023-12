Università Palermo, prima edizione della Festa delle matricole

PALERMO (ITALPRESS) – Un omaggio e un augurio per il futuro agli studenti neoiscritti, ma anche un tributo a un’annata molto positiva in termini di immatricolazioni: questi i principali obiettivi della prima edizione della “Festa delle matricole 2023”, organizzata dall’Università di Palermo presso il Campus di viale delle Scienze, edificio 19.

L’evento, organizzato in collaborazione con le associazioni studentesche, le strutture UniPa, il Cus e l’Ersu, è stato un’occasione per presentare ai ragazzi strutture e servizi dell’ateneo: in chiusura un momento di leggerezza e risate con lo show del duo comico palermitano I Sansoni. A partecipare circa 500 studenti (con 1.164 richieste complessive pervenute) tra corsi triennali e magistrali.

“Ci auguriamo tutti che il percorso di questi ragazzi possa essere ricco di soddisfazioni e di una crescita sia sul piano professionale sia nel diventare cittadini responsabili – sottolinea il rettore Massimo Midiri -. Devono avere la consapevolezza di essere entrati in un Ateneo dalla prospettiva europea e con le caratteristiche tipiche di un’istituzione del Mediterraneo, quali inclusione, sostenibilità e accettazione del diverso”. xd8/vbo/gtr