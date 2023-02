Università Parthenope: Attivare i Neet, sfide e soluzioni in Europa. A Napoli conferenza internazionale

“Track-IN project” è il titolo di una ricerca finanziata dall’Eea & Norway Grants, finalizzata a contrastare la disoccupazione giovanile. Il progetto, spiega Antonella Rocca, mira ad offrire un modello di valutazione dell’efficacia del supporto fornito ai giovani NEET (coloro che non studiano e non lavorano) dagli Uffici di Pubblico Impiego nell’accrescere le loro opportunità lavorative. La ricerca si focalizza in particolare sui giovani tra i 25 ed i 29 anni che vivono nelle aree rurali e mira a verificare se la digitalizzazione dei servizi ha favorito la fruizione dei servizi da parte dei giovani più svantaggiati . Il Progetto include partners dal Portogallo, Spagna, Italia, Lituania, Estonia, Romania e Bulgaria, oltre all’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (ILO) e all’Università di Heidelberg, in Germania, che partecipano in qualità di esperti.

Nasce nell’ambito di questo progetto la conferenza che si svolgerà il prossimo 7 giugno a Napoli (nella sede dell’Università Pathenope in via Generale Parisi 13) e che avrà per titolo “Activating NEETs: Challenges and solutions across Europe. Transnational meeting of Tr@ck-in project on Rural NEETs”. (Attivare i NEET: Sfide e soluzioni in Europa. Incontro transnazionale del progetto Tr@ck-in sui NEET rurali”).

La conferenza rappresenterà un’occasione per presentare e discutere i primi risultati della nostra ricerca con gli stakeholders. Prevista la partecipazione di docenti e ricercatori provenienti da diverse Università italiane ed europee (dalla Penisola iberica ai Paesi dell’Est e dei Balcani). Le lettera di invito La bozza del programma Conferenza del progetto Tr@cl-In su Attivare i NEET: Sfide e soluzioni in Europa Incontro transnazionale del progetto Tr@ck-in sui NEET rurali 06-08 giugno 2023 Napoli, Università di Napoli “Parthenope Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli – ITALIA sala 1.1, primo piano 6 giugno 15.00-17.00 Riunioni dei WP 17.00-18:00 Riunione plenaria Track-IN 20.00 Cena sociale (19.30 aperitivo) 7 giugno 9.30 Registrazione 10.00 – Sessione di benvenuto (Rettore; Direttore; Coordinatore locale del progetto) 10.30.11.30 – Relatori principali 1. Niall O’Higgins 2. Qualcuno della rete EU-PES Pausa caffè 12.00-13.00 – Tavola rotonda “NEET: Come sostenerli nell’era della digitalizzazione?”. Con Cristina Tajani (Presidente ANPAL), Giovanna Linfante (Responsabile dell’Istituto di statistica) Michele Raccuglia/Paola Gatto, del PES locale Dalla ONG Caritas: (Serena Quarta/Diego Cipriani/Francesco Levroni) (se non è possibile, dalla ONG Action AID: Vittoria Pugliese/Chiara Parapini) Pausa pranzo 14.00-16.00 – Tavola rotonda su “NEET: sostegno, sentimenti e aspettative”. Risultati preliminari del progetto (Elena Marta e i coordinatori dei 3 WP scientifici) Moderatore: giornalista di Confindustria/Il Denaro (Alfonso Ruffo) Pausa caffè 16:30-17:30 Osservatorio della gioventù rurale (Francisco Simoes e Mariano Soler-Porta) Evento sociale 8 giugno 9:00 -11:00 Discussione degli articoli per il numero speciale 11:00-11:30 Pausa caffè 11:30-13:00 Discussioni sugli articoli del numero speciale 13.00-14.00 – Pranzo leggero 14.00-16.00 – Articoli per discussioni su temi speciali 16.00-17.00- Articoli per discussioni su temi speciali *Ogni articolo viene presentato in 20 minuti + 10 minuti per Q&A e feedback. 17.00-18.00 Panel di esperti per commenti generali sugli articoli con Niall O’Higgins, Jale Tosun, qualcuno della rete dei PES.