Università, più di 2000 studenti per il tour digitale di Luca Abete alla Parthenope

Fa tappa anche all’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, la campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, destinata agli studenti delle Università italiane, animata dal carisma e dall’energia del noto inviato di Striscia la Notizia Luca Abete. “Siamo qui per sfatare un falso mito: i nostri ragazzi, non sono privi di valore, anzi, in questo momento così complesso si sono rivelati capaci di rimboccarsi le maniche e dimostrarsi all’altezza di questa difficile sfida. La nostra terra ha bisogno di storie belle di resilienza quotidiana capaci di contagiare di coraggio una intera generazione”.

Ed è proprio ‘contagiamoci di coraggio, il claim legato alla settima edizione del tour, che , causa pandemia, si sviluppa in streaming coinvolgendo migliaia di studenti in un talk nel quale sono indiscussi protagonisti. Il format, prodotto da LAB Production, vanta il patrocinio della Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui) e la medaglia del Presidente della Repubblica per l’alto valore sociale e sperimentale del linguaggio utilizzato e ha come obiettivo stimolare gli studenti universitari italiani a vivere in maniera costruttiva le esperienze negative che la vita presenta. “Parlare di incidenti di percorso capaci di diventare occasione di crescita e di sviluppo del proprio talento è la nostra mission. – spiega Luca Abete – Dare voce ai ragazzi è il punto di partenza di questa sfida digitale alla pandemia e a tutto quello che ne è scaturito”.

A valorizzare il contenuto del format il messaggio del rettore Alberto Carotenuto. “I ragazzi si sono visti improvvisamente isolati e calati in una situazione davvero drammatica. Accogliamo con gioia tutte le iniziative come questa, capaci di alimentare fiducia e infondere coraggio”.

Per farlo, Luca Abete ha coinvolto in ogni tappa personalità in grado di contribuire a declinare in maniera differente il concetto di coraggio così utile ai ragazzi. “Visto l’imminente anniversario della Strage di Capaci ho chiesto a Maria Falcone di parlare ai ragazzi dell’importanza dell’impegno che ognuno può mettere in campo contro la criminalità per migliorare le nostre terre e il futuro di ognuno di noi”.

“Il 23 maggio non deve essere visto come un giorno di dolore – ha spiegato Maria Falcone – ma, come un momento di riscatto e speranza per la società civile. Prima o poi riusciremo a sconfiggere la mafia”.

“Con Giovanni – ha confessato – mi collego sempre spiritualmente e la cosa che gli chiedo è di aiutarmi a portare avanti la sua battaglia che, oggi, è la battaglia di tutti. La lotta alla mafia è qualcosa di importante per il nostro Paese, in particolare per il Sud dove l’oppressione della criminalità della mafia ci leva anche la possibilità di essere liberi dal bisogno, fondamentale per un Paese democratico”.

Poi lancia un monito ai tanti giovani presenti in streaming: “Come diceva sempre anche mio fratello Giovanni: fate semplicemente il vostro dovere. Rinnegate l’omertà e l’indifferenza e denunciate alle Forze dell’Ordine laddove è necessario. Ognuno nel suo piccolo può contribuire a costruire un futuro migliore”.

Al talk ha preso parte, anche in questa tappa, un talent di R101, radio ufficiale del tour, che ha affidato Emanuela Maisano, un messaggio diretto e incisivo “Non mollate mai nonostante le difficoltà, non gettate mai la spugna. La vita non sarà mai semplice. Le difficoltà ci temprano, ci fanno diventare persone migliori affrontiamole e contagiamoci di coraggio!”

In ogni tappa, con l’obiettivo di valorizzare storie di resilienza provenienti dagli studenti, viene assegnato anche il Premio #NonCiFermaNessuno. Ad aggiudicarselo è stata Anna Marino studentessa 24enne che, dopo l’esperienza Erasmus a Madrid, ha deciso nel pieno dell’emergenza sanitaria, lontano dai propri affetti, di restare in Spagna per realizzare i suoi sogni. Per lei un Corso in Social Media Management curato dagli esperti di MAC Formazione oltre che al simbolico manufatto firmato dagli artigiani di Polilop.

Il rispetto delle diversità è uno delle mission della campagna sociale. A parlarne è stata Benedetta De Luca, attivista per i diritti delle persone con disabilità. “Impariamo a valorizzare noi stessi – ha spiegato De Luca – impariamo ad amarci davanti allo specchio e a capire che sono proprio le nostre imperfezioni a renderci uniche. L’autostima non va di pari passo con la bellezza ma è un pò come un muscolo che va allenato giorno per giorno”

“Fatti contagiare dal coraggio di cambiare le cose” è invece la call to action che invita i ragazzi a condividere le pratiche corrette di riciclo delle plastiche con il supporto tecnico di Corepla, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo ed il recupero degli imballaggi in plastica.

La solidarietà è uno dei valori che la campagna diffonde, grazie anche al gemellaggio con il Banco Alimentare. “L’invito a diventare #VolontariodelBanco” – spiega Abete – riempie il cuore e supporto l’impegno della rete che opera sul territorio al servizio di chi vive il disagio della fame”. Per l’occasione era presente Roberto Tuorto, direttore Banco Alimentare Campania. “Donate un pò del vostro tempo a chi ne ha bisogno. Il vostro aiuto è prezioso. In questo periodo in Campania, a causa della pandemia, siamo passati da 150mila a oltre 200mila persone bisognose d’aiuto”.

#AmiciRari è invece il gemellaggio con UNIAMO, la Federazione delle associazioni che sostengono bambini affetti da malattie rare, in particolare, in questa tappa, quelli colpiti dalla sindrome da carenza di GLUT1.

La tappa è stata anche un’occasione per inaugurare il MI CLUB universitario a Napoli e raccontare gli sviluppi del progetto MI CAMPUS, un’iniziativa volta a sostenere gli studenti nei vari atenei ed aiutarli nell’elaborazione di tesi e altri progetti. “Dall’inizio del tour ad oggi – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia – abbiamo inaugurato nuovi club in tutte le città toccate dal tour. La nostra community, è cresciuta da 350mila a 400mila fan”.

Tra le opportunità offerte ai ragazzi anche Prime Student, un pacchetto di strumenti e scontistiche offerti da Amazon Italia.

Le storie più belle e i passaggi più rilevanti dell’evento saranno inclusi nei podcast quotidiani che raccontano i valori e gli sviluppi del tour 2021.

La campagna sociale si avvia alla conclusione con la decima ed ultima tappa martedì 25 maggio, dalle ore 14, con gli studenti dell’Università di Roma La Sapienza.