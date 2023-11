Università, Rettrice Politecnico: governo copra borse di studio

Donatella Sciuto: “Per il 2024 stanzieremo 9 mln di fondi nostri”

Milano, 20 nov. (askanews) – “Noi speriamo che il governo possa coprire tutte le borse di studio degli aventi diritto allo studio. Oggi in Lombardia non è così, e non solo per la mia univeristà ma anche per le altre università. Dobbiamo trovare un modo per cui i ragazzi meritevoli che non possono permettersi di studiare devono avere la possibilità di farlo e di mettersi alla prova”. E’ l’auspicio espresso da Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, a margine della cerimonia di inaugurazione del 161esimo anno accademico dell’ateneo milanese.”Noi mettiamo sempre dei fondi nostri e già oggi nel senato accademico di oggi, presentando il budget del 2024, incrementerò la cifra: saranno 9 milioni che verranno messi nel 2024 per supportare tutti gli aventi diritto allo studio – ha evidenziato Sciuto – Se anche mi coprissero i 9 milioni che ci metto io, sarebbe già una buona cosa perché il resto é coperto dallo Stato tramite la Regione, ma il problema é che mi mancano 9 milioni per poterli coprire tutti”.”Devo ringraziare il mio senato, quindi tutti i membri del senato e del consiglio di amministrazione, che approvano questa nostra scelta che comunque è stata una scelta che facciamo da dieci anni. Il problema è che le cifre di stanno incrementando perché il numero di persone con Isee basso é aumentato negli anni”, ha concluso la Rettrice del Politecnico di Milano.