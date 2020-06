Università: ricerca, 64% maturandi proseguirà studi, preferiti atenei con lezioni in presenza (3)

(Adnkronos) – Anelli ha sottolineato che “non è intenzione della nostra università come pure degli altri atenei ‘tradizionali’ di trasformarsi in università telematiche. Però questa emergenza ci ha fatto imparare cose nuove che ci permetteranno di accogliere al meglio gli studenti alla ripresa delle lezioni in autunno e di arricchire stabilmente la nostra capacità di proporre didattica innovativa, dotando tutte le università di tecnologie per svolgere anche formazione a distanza. L’obiettivo è di offrire agli studenti una formazione universitaria compiuta che consenta loro di acquisire competenze e capacità indispensabili per affrontare le complessità del mondo”.