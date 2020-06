Università: ricerca, 64% maturandi proseguirà studi, preferiti atenei con lezioni in presenza

Milano, 26 giu. (Adnkronos) – Per scegliere dove continuare gli studi si informano soprattutto sul web, la persona con cui si confrontano di più è la mamma, desiderano che l’università sia un luogo di vita e di relazioni significative e perciò, dopo i mesi della scuola da remoto, ritengono che la didattica a distanza debba essere utilizzata solo in caso di necessità e comunque integrata con la didattica in presenza. Il 64% è orientato a proseguire gli studi e tra questi quasi 8 su 10 pensano di iscriversi all’università, puntando a un ateneo che eroghi i corsi principalmente in presenza. Mentre il 13% si orienta verso percorsi di studio che offrano sbocchi di utilità sociale e servizio agli altri. Sono alcuni dati emersi dall’indagine ‘La scelta universitaria al tempo del Covid-19’ condotta dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e da Ipsos tra il 10 aprile e 28 maggio scorsi, con il coinvolgimento di mille giovani fra i 18 e i 19 anni, frequentanti l’ultimo anno delle superiori.