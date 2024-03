Università, ricerca scientifica e innovazione: riparte alla Federico II il network “UniStemDay”

Seicento studenti all’UniStemDay alla Federico II per parlare e rappresentare la Scienza. Oggi, venerdì 22 marzo, dalle 9 nell’Aula Ciliberto di Monte Sant’Angelo, a Napoli, seminari, proiezioni, interventi ma i protagonisti saranno gli studenti con le loro performance. Riparte il super network UniStemDay (http://www.unistem.it/), una giornata divulgativa che prende spunto dalla ricerca sulle cellule staminali per parlare con i giovani di ricerca scientifica e dell’importanza dell’innovazione.Oggi 97 atenei e centri di ricerca sparsi per il mondo daranno vita in contemporanea a questa giornata indirizzata a circa 30.000 studenti delle scuole superiori. Il programma dell’Università di Napoli Federico II prevede brevi seminari scientifici svolti da affermati ricercatori, Chiara Zuccato, Geppino Falco, Giovanni Covone, proiezioni di video, e interventi su temi sociali e culturali legati al nostro territorio. I veri protagonisti dell’evento saranno, però, i 600 ragazzi delle Scuole campane partecipanti, alcuni dei quali si esibiranno sul palco in brevi “live sketch”, prendendo spunto dalla ricerca scientifica. Si tratta di un’esperienza emozionante e coinvolgente non solo per gli attori, ma anche per tutto il pubblico che viene sempre contagiato dall’entusiasmo e dalla creatività dei ragazzi. La giornata si concluderà con la musica del cantautore napoletano Maurizio Capone, e con un coinvolgente video finale prodotto dallo staff di UniStem. L’Unistem day della Federico II è organizzato da Marianna Crispino, Carla Perrone Capano e Floriana Volpicelli. Il programma dell’UnistemDay2024 della Federico II è presente sul sito ufficiale dell’Ateneo.