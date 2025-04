Università, rientro dei cervelli in fuga: arriva il bando da 50 milioni di euro

”Stiamo investendo sulle infrastrutture di ricerca ma soprattutto stiamo predisponendo un piano di rientro dei ‘cervelli’, dei ricercatori che noi non chiamiamo cervelli in fuga perché i ricercatori seguono i progetti che amano, i progetti in cui credono. Stiamo predisponendo un bando di 50 milioni di euro per far ritornare i nostri ricercatori. In un momento in cui gli Stati Uniti disinvestono nella ricerca , purtroppo, noi strainvestiamo: da qui al 2026 il Mur investirà circa 11 miliardi di euro sulle infrastrutture di ricerca”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini ieri sera a margine degli Stati generali dell’Università, organizzati da Forza Italia a Roma.