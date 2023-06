Università San Raffaele di Frattamaggiore, a Villa Laura un polo culturale

Ha preso il via con la prima giornata di apertura al pubblico intitolata “Cultura e Arte”, la serie di iniziative dell’Università San Raffaele a Frattamaggiore, tesa a proporre la sede universitaria come polo culturale a tutto tondo e che rappresenti un luogo di aggregazione per coltivare cultura. Il complesso infatti si presta perfettamente alla convivialità, perché i locali della storica e bella Villa Laura, tra giardino, aule della struttura principale e sala congressi sono adatti a diversi tipi di incontri, dalla presentazione di libri, come quella che si terrà il 29 giugno alle ore 18,30 con lo scrittore e giornalista Michelangelo Iossa, che presenterà il suo saggio “La Rai a Napoli”, ad altri appuntamenti che seguiranno, come conferenze, mostre d’arte, concerti e piccole fiere.

Con il primo appuntamento l’8 giugno scorso si è onorato l’anno accademico appena terminato e i prossimi che verranno, grazie anche al patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e del Comune di Frattamaggiore. L’evento organizzato dalla Scuola Paritaria Don Bosco partner dell’iniziativa, ha visto la partecipazione delle istituzioni e della cittadinanza tutta, tra imprenditori, giovani ed invitati a vario titolo, sottolineando in ogni fase dell’iniziativa l’importanza della cultura, come ribadito anche dalla moderatrice del convegno Rossella Giaquinto, che ha ribadito l’importanza della conoscenza in tutte le fasi della vita, dalle scuole elementari fino al percorso di laurea. Con la partecipazione del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Frattamaggiore Michele Granata, l’Assessora Agnese Caserta con delega alla Pubblica Istruzione, Legalità e Tutela dell’Ambiente, i rappresentanti della realtà universitaria, tra cui il prof Luigi Arionte, l’avvocato Salvatore Cennamo, amministratore unico della Scuola Don Bosco, il professor Paolo Russo, Ordinario di Pedagogia Generale all’Università di Cassino, la dott.ssa Antonella Esposito Presidente consorzio Jamboree, il dottor Luciano Chiappetta consulente Miur Roma, il dottor Renato Rivieccio Presidente Fondazione Lions, il Comandante Luigi Casale dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, del dottor Alberto Bottino già direttore scolastico della Regione Campania, il prof Raffaele Bonanni, Docente straordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università Mercatorum, già Segretario Generale della CISL, il docente Giuseppe Radin referente scuola del Coni Campania, delegato provinciale Napoli Cip Campania e delegato Napoli pallamano. Oltre naturalmente all’intervento straordinario dell’artista Domenico Sepe con la sua mostra di sculture in bronzo rappresentanti lo scultore Vincenzo Gemito e il pittore Giacinto Gigante, per sottolineare l’importanza e il ruolo sociale di uomini di cultura del passato, esempi per tutti di conoscenza, talento e successo.