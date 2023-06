Università San Raffaele di Frattamaggiore, l’8 giugno evento tra cultura e arte

Sapere e coltivare cultura, quale modo migliore l’8 giugno 2023 per l’Università San Raffaele, a Frattamaggiore, di onorare l’anno accademico appena terminato e i prossimi che verranno, invitando a un evento che ne sottolinea tutta l’importanza. Con il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e del Comune di Frattamaggiore, organizzato dalla Scuola Paritaria Don Bosco partner dell’iniziativa, si sottolinea l’importanza della conoscenza in tutte le fasi della vita, dalle scuole elementari fino al percorso di laurea. In Via Sossio Russo, nella storica Villa Laura, che fin dal passato ha coperto un importante ruolo sociale, prima come succursale dell’Istituto di Medicina Pedagogica di Ponticelli, fondato dal professor Giuseppe Tropeano nel 1935, e poi nel dopoguerra come scuola elementare Enrico Fermi, ovvero il primo circolo didattico di Frattamaggiore, si torna oggi a una propositiva funzione che le racchiude entrambe, culturale e sociale con l’università San Raffaele.

Un pomeriggio articolato, che vedrà la prima parte alle ore 16,30 dedicata ad un incontro stampa con gli attori del progetto di studio e le istituzioni, al quale prenderanno parte il Sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete, i rappresentanti della realtà universitaria, tra cui il prof Luigi Arionte, della Scuola Don Bosco come l’avvocato Salvatore Cennamo, amministratore unico della scuola, e l’intervento straordinario dell’artista Domenico Sepe. La serata poi nella seconda parte, dalle ore 18,00, sarà aperta al pubblico, grazie anche al supporto di aziende del territorio, come Macos Design, soluzioni per locali commerciali, Nollosò Carlo’s kitchen, Dolce per te, pasticceria di Rocco Paoloella e Janè Caffè di Afragola, come incontro conviviale, e momento di aggregazione per apprezzare la lungimiranza del progetto, tra istituzioni, imprenditori, commercianti, e cittadini.

Per fare ciò si è pensato di sottolineare l’importanza della cultura in tutte le fasi della vita, come crescita e realizzazione dell’individuo, dalle scuole elementari in poi, con la partecipazione di personalità del mondo culturale come il prof Raffaele Bonanni, Docente straordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università Mercatorum, già Segretario Generale della CISL o il docente Giuseppe Radin referente scuola del Coni Campania, delegato provinciale Napoli Cip Campania e delegato Napoli pallamano. Ed ancora, la partecipazione dello scultore Domenico Sepe, docente di storia dell’arte all’Istituto Castaldo Nosengo di Afragola, e della Dirigente Scolastica Antonietta Bianca Ferrara, come altri presidi e professori di scuole primarie e secondarie, come tema centrale, non solo nel messaggio di trasmettere sapere, nelle attività scolastiche giorno per giorno, ma anche perchè le opere in bronzo dell’artista, scelte e in mostra nei giardini di Villa Laura, rappresentano uomini di cultura, esempi per tutti di conoscenza, talento e successo, come lo scultore Vincenzo Gemito e il pittore Giacinto Gigante. E’ cosi che Villa Laura, ovvero l’Università San Raffaele realizza il suo apporto sociale, grazie a eventi di cultura che si susseguiranno, come il 29 giugno con la presentazione del libro “La Rai a Napoli” dello scrittore e giornalista Michelangelo Iossa, per ridurre sempre più la distanza con lo studio, che in questa sede propone ben dodici corsi di laurea, tra Magistrali e Triennali, i cui indirizzi spaziano in diversi ambiti, come ad esempio il Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, il Corso di Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale o il Corso di Laurea Triennale in Architettura e Design Industriale. Tutti titoli di studio equipollenti da acquisire in presenza o in modalità E- Learning, ma con il medesimo valore legale di quelli rilasciati dalle Università tradizionali.