Università, sfide e futuro: a Napoli il XXXIII Convegno Nazionale RAU su leadership e innovazione

Il Coordinamento Nazionale RAU, la rete che relazioni i Responsabili delle Aree e degli Uffici degli Atenei italiani, promuove a Napoli il XXXIII Convegno Nazionale: un appuntamento che si propone come laboratorio condiviso di pensiero, visione e azione. La tre giorni partenopea organizzata con il patrocinio del CoDAU, dal 5 al 7 giugno, a Palazzo Pecoraro Albani in Via Porta di Massa, a Napoli , sarà un’occasione di confronto tra esperti e operatori del settore per analizzare e discutere il futuro dell’università pubblica italiana, oggi chiamata a misurarsi con nuove sfide. Si parlerà di innovazione tecnologica, trasformazione organizzativa, sostenibilità, complessità sociale, intelligenza artificiale, leadership e cambiamenti nelle professionalità. Un convegno pensato per riflettere sui cambiamenti in atto e su come affrontarli con consapevolezza e responsabilità. Il titolo scelto per questa edizione “Leadership e Competenze per l’Innovazione: formazione e modelli collaborativi negli atenei” richiama con forza la necessità di ripensare in profondità le dinamiche strategiche e gestionali dell’Università. Al centro una leadership visionaria e competenze in grado di trasformare la complessità in opportunità concrete. Per affrontare questa sfida servono gli strumenti operativi, esperienze condivise, percorsi formativi-educativi e una nuova alleanza tra saperi, ruoli e territori. Ad aprire la tre giorni, alle 14:30 del 5 giugno il Rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Direttore Generale della Federico II Alessandro Buttà, il Presidente del CoDAU Alberto Scuttari, il Rettore dell’Università della Tuscia Stefano Ubertini e la Presidente del Coordinamento Nazionale RAU Maria Adele Savino. Previsto l’intervento video del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.