Università, stop del Mur al digital divide: in arrivo 20 milioni di voucher

Ci saranno risorse per colmare il digital divide nelle università italiane, ampliando così il perimetro del diritto allo studio. Parlando alla presentazione del Rapporto 2020 di AlmaLaurea, il ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, ha sottolineato che ci sarà una riduzione delle tasse, “40 milioni per borse di studio per tutti gli idonei meritevoli” e un plafond per gli studenti di “20 milioni di euro in voucher per l’acquisto di dispositivi e per coprire i costi di connessione a internet”. Manfredi ha quindi sottolineato che sarà necessaria una ulteriore manovra del governo “per l’infrastruttura della banda larga”.