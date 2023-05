Università, studenti residenti all’estero: borse di studio dalla Farnesina

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre borse di studio in favore di studenti stranieri e italiani residenti all’estero per l’anno accademico 2023-2024, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana. La borsa di studio copre la frequenza di corsi sul territorio italiano. Il bando e la lista dei Paesi beneficiari sono disponibili alla pagina https://studyinitaly.esteri. it/en/call-for-procedure . I candidati possono presentare domanda unicamente attraverso il portale https://studyinitaly.esteri.it . Le candidature online devono pervenire tassativamente entro le ore 14 (ora italiana) del 9 giugno 2023.