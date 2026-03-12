Università Suor Orsola, al via i test d’ingresso: Il numero chiuso migliora l’efficienza della didattica

All’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il numero programmato non è solo una modalità di accesso, ma una scelta strategica per garantire qualità della didattica e migliori prospettive occupazionali per gli studenti. È la linea ribadita dal rettore Lucio d’Alessandro alla vigilia dell’avvio delle prove selettive per le immatricolazioni all’anno accademico 2026-2027, con la sessione primaverile dei test in programma dal 16 al 19 marzo.

“Nel nostro Ateneo il numero ‘chiuso’ è da anni una scelta di sostenibilità dell’efficienza didattica che ci consente di prenderci realmente cura di ogni singolo studente non solo durante gli studi ma anche e soprattutto per costruire il suo futuro occupazionale”, spiega d’Alessandro.

Secondo il rettore, questa impostazione ha contribuito a portare l’ateneo napoletano tra le prime università italiane per diversi indicatori di qualità, tra cui l’efficacia della laurea sul mercato del lavoro e la percentuale di studenti coinvolti in stage e tirocini già durante i corsi triennali, come rilevato dai dati AlmaLaurea.

Quattro corsi con accesso programmato

Saranno quattro i corsi di laurea coinvolti nella sessione primaverile dei test:

Economia aziendale , corso triennale che dal 2016 è il primo in Italia specificamente dedicato alla Green Economy

Scienze della Comunicazione , corso triennale

Scienze e tecniche di psicologia cognitiva , corso triennale

Giurisprudenza, corso magistrale a ciclo unico

Quest’ultimo rappresenta l’unico corso di studi giuridici a numero programmato nel Mezzogiorno, con 150 posti disponibili ogni anno.

Test dal 16 marzo e iscrizioni gratuite

Le prove di selezione si svolgeranno dal 16 al 19 marzo, con quattro sessioni giornaliere. Gli studenti potranno prenotare il test attraverso una procedura interamente telematica che consente di scegliere giorno e orario, anche pomeridiano.

Le iscrizioni restano aperte fino al 18 marzo e sono completamente gratuite.

“Per effettuare una scelta consapevole e ponderata per il proprio futuro bisogna provare anche strade diverse prima di prendere una decisione e noi vogliamo offrire ai nostri giovani questa opportunità di ‘testarsi’ senza alcun costo”, sottolinea il rettore Lucio d’Alessandro.

Nei prossimi giorni a Napoli molti studenti interessati alle professioni del Terzo millennio, dagli esperti di green marketing ai giuristi delle nuove tecnologie, saranno chiamati a sostenere il primo test di accesso.

A luglio e settembre altre due sessioni

Per chi non dovesse superare la prova di marzo o preferisse partecipare più avanti, sono previste altre due sessioni di test già calendarizzate: dall’8 al 15 luglio e dal 9 al 21 settembre.

“Informarsi, valutare, testare, magari riprovare e poi scegliere in modo consapevole”. È questa la “filiera” del sistema di orientamento dell’ateneo ricordata da Paola Villani, direttrice del Sot, il Servizio di orientamento e tutorato dell’università, che lavora insieme al Placement Office & Career Service per accompagnare gli studenti anche nella fase di ingresso nel mercato del lavoro.

Proprio l’attività sul job placement è stata premiata anche quest’anno dai dati AlmaLaurea, che segnalano come l’efficacia della laurea del Suor Orsola in termini di occupabilità sia di oltre dieci punti percentuali superiore alla media nazionale.

Dal 25 marzo immatricolazioni ai corsi ad accesso libero

Dal 25 marzo l’ateneo aprirà anche le immatricolazioni ai quattro corsi di laurea triennale ad accesso libero:

Lingue e culture moderne

Scienze dei beni culturali: turismo, arte e archeologia

Scienze del servizio sociale

Scienze dell’educazione

Dal 1° giugno partiranno invece le immatricolazioni ai sette corsi di laurea magistrale ad accesso libero, tra cui Comunicazione pubblica e d’impresa, Consulenza pedagogica, Economia, management e sostenibilità, Management del turismo e Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva e neuroscienze cognitive.

Anche i corsi ad accesso libero prevedono un numero programmato di posti, senza selezione iniziale ma con immatricolazioni fino ad esaurimento disponibilità.

Tra le novità figura il nuovo corso magistrale in Management del turismo, con 116 posti disponibili, progettato per offrire una formazione avanzata nei settori dell’incoming tourism management e dell’event management attraverso moduli didattici innovativi e attività laboratoriali sviluppate secondo il modello del progetto Edunext, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Pnrr.

A settembre i test per Formazione primaria e Restauro

Nel mese di settembre sono previsti altri due appuntamenti con le prove di selezione.

Il primo riguarderà il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, direttamente abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, per il quale il Suor Orsola risulta primo in Italia per numero di posti disponibili: lo scorso anno erano 690.

L’ultimo test d’ingresso sarà quello dedicato al corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali, previsto alla fine di settembre.