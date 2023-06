Università. tagli per l’efficienza?

Testo di una Conferenza, del 18 gennaio 2009, in occasione di una riunione dell’ l’”area 13” – Scienze economiche e Statistiche

di Claudio Quintano*

Pressato da termini brevi, il sistema universitario italiano, nel dare corso ai tagli che la crisi economica impone, corre il rischio di dar fiato ad inefficienze ulteriori che potrebbero emarginarlo definitivamente dal perseguimento dei suoi compiti istituzionali connessi alla sua natura pubblica, favorendo così un brutale processo di privatizzazione, pur utile in parte, ma certamente non sostitutivo dell’assetto tradizionale consolidatosi in una esperienza plurisecolare di didattica e di ricerca.

La preoccupazione non è soltanto teorica, se è vero che in date prossime si è chiamati a provvedere sulla riforma di una Offerta Formativa elaborata in precedenza ed oggi tutta da riproporzionare come primo atto riformatorio di un sistema vincolato da ristrettezze economiche.

I primi passi che si annunciano in questi giorni sembrano non promettere bene, se è vero che, per salvare l’esistente, si corre il rischio di colpire alla cieca, non distinguendo correttamente tra ciò che vale e ciò che si può dismettere o, quanto meno, rinviare a tempi migliori per non buttar via, come suol dirsi, col ‘catino’anche il ‘bambino’!

Per far ciò, a mio avviso, un metodo c’è, perché –nell’urgenza e nella necessità di provvedere in buona parte condivisibile – ciò non avvenga o, quanto meno, se ne attenui l’impatto negativo in attesa di tempi migliori per riprendere un percorso virtuoso non definitivamente compromesso da un agire immediato, apparentemente prudenziale, che, nel drastico operare dei tagli, si propone di salvare tutto e il contrario di tutto.

Sembra emergere, infatti, in questi giorni di decisioni convulse, un approccio, a mio avviso estremamente errato, che -suggerito appunto dalla fretta di dover provvedere ponendo soltanto un problema di tagli, nell’intento di salvare tutto ciò che di buono e di male (o di superfluo) si è fatto e badando soltanto a contenere i costi di una Offerta Formativa sovrabbondante- propone un modello attuativo dei recenti provvedimenti che chiami -all’insegna di una scelta impropriamente detta perequativa- tutte le Facoltà dei singoli Atenei (adeguate o non adeguate che siano rispetto alle risorse e alle potenzialità di sviluppo) a contenere il loro impatto relativo di costi, evitando così di fare emergere quelle sacche di improduttività, favorite da tempi di vacche grasse; ciò a tutto danno di quei luoghi, più o meno limitati che siano, in cui il singolo Ateneo ha evidenziato le sue produttività e le sue ormai consolidate prospettive di sviluppo.

Un tale metodo, che si aggrappa a malinteso ‘solidarismo,’ pecca due volte, sia perché sottrae risorse a chi faticosamente ha dato e promette di dare risultati positivi per l’intero Ateneo, sia perché non pone in discussione, ancora una volta, quanto costituisce sacca di improduttività o, nel migliore dei casi, quanto potrà attendere tempi migliori per un suo pieno realizzarsi fruendo di risorse adeguate già in passato usurpate dalla parte vitale dell’organismo.

A questa scelta -nell’interesse generale- è necessario resistere, perché essa , ridimensionando acriticamente l’Offerta Formativa, soltanto apparentemente sembra salvaguardare tutti gli attori, in quanto evita di preannunciare il baratro successivo che è lecito ritenere si schiuderà come conseguenza ovvia della sottrazione di risorse da punti vitali del sistema; sottrazione, effettuata, peraltro,al solo fine di garantire ‘requisiti minimi’, di sopravvivenza, già abbondantemente forniti in precedenza, a chi, privo o incapace di prospettive future, riproporrà, già in termine breve, la sua improduttività e quindi la sua negatività sul funzionamento complessivo.

Va a tanto, perciò, contrapposto, fin d’ora e non in seguito, un approccio efficiente, suggerito, peraltro, dalla lettura congiunta delle norme che impongono i tagli da operare con quelle che introducono timide riforme da perseguire.

In questo senso, infatti, l’efficienza da conseguire non risulterà più corretto ripartirla per singole Facoltà, Dipartimenti o Uffici come sembra si intenda fare, bensì va letta e definita per Ateneo e, di questo, deve riguardare l’organigramma complessivo; sicché è giusto se ne faccia carico l’organo di governo centrale (Rettore, Direzione Amministrativa, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, da cui ci si aspetta la formulazione di un programma selettivo che, individuate le inefficienze burocratiche, didattiche e di ricerca delle singole strutture, le selezioni liberando risorse per la parte vitale del sistema, lasciandosi guidare dalla individuazione precisa di obiettivi realistici da salvaguardare e non da improprie tutele di uomini e cose da garantire; comunque, apprestando massima tutela all’interesse generale dei giovani che non va sacrificato da una arbitraria revisione in peius dell’Offerta Formativa.

*Preside della Facoltà di Economia dell’Università Parthenope di Napoli